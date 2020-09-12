بسبب الكمامة.. تراجع لافت في مبيعات أحمر الشفاه

2020/09/12 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة نيلسون، الفرنسية، المختصة في مستحضرات التجميل إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 16 في المئة خلال جائحة كورونا.

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