تحت الأنقاض

2020/09/12 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحمل الفاسدون وزر الأرواح التي قضت تحت هذه الأنقاض ودمهم في رقبتهم، كجزء لا ينفصل عن الفساد العام الذي أودى إلى خراب ثلث عاصمة كانت عامرة بالجمال.ويتحمل الفساد السياسي الدولي والديني الإرهابي الذي صنّع أو تواطؤ مع منظمة إرهابية مثل "القاعدة"، وزر آلاف الأرواح التي زهقت تحت أنقاض برجي التجارة العالمي أو في أعمال إرهابية أخرى

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