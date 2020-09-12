واشنطن بوست تشير إلى نقطة مهمة في اتفاق البحرين مع إسرائيل

2020/09/12 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب دافيد إنياتوس، وهو خريج معهد هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية، في مقال نشره على موقع صحيفة "واشنطن بوست" إنه بإعلان البحرين الجمعة انضمامها لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل "تتراجع أحجار الدومينو في الشرق الأوسط في الاتجاه الصحيح للتغيير".

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