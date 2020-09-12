2020/09/12 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث كذبة شتنبر..غاب من غاب، وذهب الى حال سبيله من ذهب، وتردد في الذهاب من تردد..



تواصل التماطل والحيف والإجرام لدرجة الجنون..ساد الصمت معززا بالتهديد والقمع..تأكد للقاصي والداني "زواج" النظام والباطرونا والأحزاب المرتزقة والمافيا النقابية..زواج متعة متعدد، زواج مصالح، تحالف "الغرانيق العلا"..إجرام طبقي فظيع وعنيد، مقابل شموخ عمالي فريد..تبث عمال امانور على العهد..



دخلوا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمال امانور: شموخ في زمن الرضوخ.. - حسن أحراث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمال امانور: شموخ في زمن الرضوخ.. - حسن أحراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).