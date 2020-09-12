التّطبيع مع إسرائيل إلى العلن-إكراماً لترامب- - نادية خلوف

#نادية_خلوف تطبيع علاقات كانت مطبّعة قد يكون أمراً لا يمكن استيعابه من قبل شعب عربي مظلوم تربى على كراهية اليهود ، ثم إسرائيل ، وليس ذنبه في ذلك ، فقد كانت لعبة الحكّام ورجال الدين من أجل إخضاع هذا الشعب ، وتجهيله .
ربما تكون أكثر الدّول تطبيعاً هي سورية رغم أنّ النّظام لا زال يعيش تحت ظلّ محاربة إسرائيل .
الدول العربية " جميعها " قد طبعت علاقاتها ، و أوّل من طبّع هو السلطة الفلسطينية وحماس، لكن لماذا أت ......
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