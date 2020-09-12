فرقة الامام علي القتالية تصدر توضيحاً بشأن شجار مقبرة وادي السلام

2020/09/12 | 08:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت فرقة الامام علي (ع) القتالية، السبت، توضيحاً بشأن ما حدث في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف....

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