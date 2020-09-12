أميركا ترفض نصا بشأن كورونا في الأمم المتحدة يغفل ذكر المدافعين عن حقوق الإنسان

2020/09/12 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت الولايات المتحدة الجمعة دعماً من إسرائيل فقط في تصويتها ضدّ نصّ في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يدعو إلى "استجابة شاملة ومنسّقة" في مواجهة جائحة كوفيد-19 ويشدّد على "الدور الحاسم" لمنظمة الصحّة العالميّة.

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