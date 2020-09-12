خبير أميركي يكشف موعد خلع الكمامات وعودة الحياة إلى طبيعتها

2020/09/12 | 08:24 - المصدر: NRT عربية

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خبير الأمراض المعدية الأميركي فاوتشي

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف خبير الأوبئة الأميركي، ومستشار البيت الأبيض، الطبيب آنتوني فاوتشي، عن موعد التوقف عن استخدام الكمامات لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقال فاوتشي، في تصريح لوسائل إعلام أميركية، أمس الجمعة، 11 أيلول 2020، إن الناس لن يشعروا بالأمان من فيروس كورونا، أو يتوقفوا عن استخدام الكمامات عند الذهاب إلى الأماكن العامة مثل المسارح، قبل عام من الآن.

وأضاف انه "إذا حصلنا على لقاح جيد حقا وتم تطعيم الجميع تقريبا، فستكون لدينا درجة من المناعة في المجتمع العام.



أعتقد أنه يمكنك وقتها الدخول في مسرح بدون كمامة وتشعر أنك لن تكون في خطر".

وأكد أن ذلك لن يكون على الأرجح قبل منتصف 2021، كما أكد أنه لن تعود الحياة إلى طبيعتها إلا إذا تم الحصول على لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا.

وأشار فاوتشي، إلى أنه على الرغم من أن اللقاح قد يكون متاحا في وقت مبكر من نهاية هذا العام أو بداية عام 2021، فمن المحتمل أن الحياة لن تعود على طبيعتها قبل أن يتم تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص لضمان حماية واسعة.

وأوضح أنه "في المناطق الخضراء، تلك التي يكون معدل انتقال العدوى فيها منخفضا للغاية، قد تتمكن المسارح من العودة في وقت أقرب إذا ارتدى الأشخاص أقنعة"، وتابع "طالما أن هناك عدوى في المجتمع، فأنت لا تريد مساحات داخلية بها حشود.



ولكن في الولايات أو المدن أو المقاطعات في المنطقة الخضراء ذات المستويات المنخفضة من العدوى، أتخيل أن المسارح ربما تفتح بسعة 25 بالمائة، مع ارتداء الأشخاص الأقنعة، في وقت ما في وقت مبكر من العام المقبل".

من جانبها، أفادت طبيبة الطوارئ وأستاذة الصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، الدكتورة لينا وين، انه "لا ينبغي أن نفكر في اللقاح على أنه رصاصة فضية.



سيستغرق تطعيم مئات الملايين من الناس شهورا، وقد يكون اللقاح، في أحسن الأحوال، فعالا بنسبة 75٪".

ر.إ

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