2020/09/12 | 08:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين العقابي

المعلومة/بغداد..

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، السبت، القضاء الى اصدار موقف نهائي وحكم حاسم بايقاف عمل شركات الهاتف النقال وسحب تجديد العقود التي ابرمتها الحكومة.

وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ما اقدمت عليه الحكومة من خلال تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق غير قانوني ما ادى الى جمع تواقيع نيابية ولجوء بعض الاطراف الى القضاء”.

واضاف ان “القضاء مطلب بايقاف قرار التجديد بشكل نهائي ولا رجعة فيه باعتبار نهب للاموال العامة العراقية”.

واعرب العقابي عن أمله من “مجلس القضاء الاعلى عد الرضوخ الى الضغوط السياسية وومنع هدر المال العام بالقانون واصدار قرار ايقاف الشركات لحين تصحيح العقود بين الحكومة والشركات بشكل قانوني واصولي ومرضي للشعب العراقي”.انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: القضاء مطالب بموقف حاسم تجاه شركات الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: القضاء مطالب بموقف حاسم تجاه شركات الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).