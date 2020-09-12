ردة فعل تركية ’غاضبة’ من اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي!

2020/09/12 | 08:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أدانت الخارجية التركية، السبت، وأعربت عن "قلقها" من إقامة مملكة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.



وبحسب بيان الوزارة، تابعه "ناس"، (12 أيلول 2020)، "يأتي قرار البحرين منافيا لمبادرة السلام العربية، والتعهدات التي اتخذت ضمن منظمة التعاون الإسلامي".

وأوضح البيان أن "الخطوة ستكون بمثابة ضربة للجهود المبذولة للدفاع عن القضية الفلسطينية".

وأضاف "ستشجع هذه الخطوة على مواصلة إسرائيل ممارساتها غير المشروعة ضد فلسطين، ومحاولاتها لترسيخ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن "السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمر عبر تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

ومضى البيان بالقول أنه "كنتيجة لضغط وإكراه الجهات الفاعلة من خارج المنطقة، فإن التنازلات غير المسؤولة التي يتم تقديمها بسبب المخاوف حيال المصالح الضيقة لا يمكنها أن تلغي هذه الحقيقة أو تبدلها".

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