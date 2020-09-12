داعش يتلقى ضربة موجعة..مقتل 4 من قادته في العراق

2020/09/12 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الأمن العراقية مساء امس الجمعة 4 من قادة تنظيم "داعش" في كمين نصبته لهم جنوب سامراء....

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