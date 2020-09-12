2020/09/12 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك 48 طنا من الأوراق التي تحوي الكثير من الأسرار والمعلومات الخطيرة، والتي تلخص 35 عاما من حكم دكتاتور العراق صدام حسين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (48 طنا من الكنز المدفون في العراق..وامريكا استغلت الوضع للسرقة!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (48 طنا من الكنز المدفون في العراق..وامريكا استغلت الوضع للسرقة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).