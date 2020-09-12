الصالحي يدعو الكاظمي للتوجه لكركوك لمنع هذا الأمر 

2020/09/12 | 08:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

طالب رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتوجه الفوري لمحافظة كركوك بحث تهريب النفط وايقاف عمليات تلاعب واسعة في الممتلكات العامة.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مشاكل كركوك وحلولها مهمة وهي لا تقل اهمية عن مشاكل اقليم كردستان”، مبينا أن “لكركوك اهمية وطنية ودولية وهي تشهد تحديات كبيره تتطلب تواجد رأس السلطة في العراق وكابيتنه الوزارية فيها لغرض تدارس ووضع حلول لمشاكلها الامنية والاقتصادية والنفطية والنظر بمطالب المتظاهرين المطالبين بالتعيين”.

وشدد الصالحي على ضرورة “حل مشاكل تهريب النفط والاهمال من قبل بعض الوزارات لمشاريعها وعدم انصافها بمستحقاتها المالية والقضاء على اكبر فساد في التجاوز على الاملاك الخاصة للمحافظة”.



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وأوضح، أن “عقد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك مهمة لوضع الحلول مثلما فعل الكاظمي بزيارته الاقليم ومحافظاتها الثلاث فكركوك تستحق الاهتمام ونجاح الحكومة يكمن بالحفاظ عليها والاهتمام بمطالب مواطنيها وممثليهم”.



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