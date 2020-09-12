ورقة استشرافية: سردية كبرى بديلة لمصر لعبور المأزق الحضاري - حاتم الجوهرى

2020/09/12 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى ملخص:تطورت الأحداث سريعا في ملف صفقة القرن وسد النهضة والمنطقة العربية، حيث وقفت اللحظة الحالية عند قبول مصر لسردية "الاستلاب للآخر" والخضوع للصفقة وتفاهماتها الأمريكية والصهيونية، وهو ما ظهر في وقف جزء من المساعدات الأمريكية لأثيوبيا لإظهار أنها غير راضية عن سلوكها التفاوضي، وتدخلها في الملف الليبي وتجميد الوضع العام على ما هو عليه بحضور كل التناقضات والأطراف، لكن المقابل كان خطيرا للغاية ......





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