الإسلام في مكة ج 2 _ من سلسلة تاريخ محمد الصحيح - عباس علي العلي

2020/09/12 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في السنة الخامسة للبعثة وقد بلغ أذى أهل مكة وزعمائها حدا لا يطاق تجاه المسلمين وخاصة أولئك الذين لا يملكون من وسائل الدفاع عن أنفسهم سوى إيمانهم بالدين وبقائدهم، فقد رأى النبي محمد أن يخرج البعض مما لا طاقة لهم بمكة وتعسفها إلى الحبشة (مملكة سدوم) خلاصا من الظلم والأضطهاد لا سيما أن فيها ملكا موحدا يؤمن بالله وبشريعة عيسى، فقد رويت صفحات التأريخ هجرتين الأولى في العام الخامس للبعثة وقد كان فيها أح ......





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