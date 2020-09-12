2020/09/12 | 08:45 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 سبتمبر 2020 | 08:41 صباحاً | عدد القراءات : 7

وفاة ضابط برتبة عميد في شرطة ذي قار اثر اصابته بكورونا

غيبت كورونا مدير شرطة الاحداث في محافظة ذي قار في ساعة متاخرة من مساء يوم أمس الجمعة اثر اصابته بفيروس كورونا، وصراع لم يمكنه من الحياة .

وقال مصدر في شرطة ذي قار ان العميد مهدي عويد المنسوب الى قيادة شرطة ذي قار، فارق الحياة اثر اصابته بفيروس كورونا.

وبين المصدر ان العميد كان يشغل منصب مدير شرطة الأحداث في المحافظة مؤكدا تسجيل أكثر من حالة وفاة بين صفوف الشرطة نتيجة الاصابة بالفيروس.

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