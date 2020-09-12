سابقة لم تحدث منذ بداية تفشي كورونا في كندا

2020/09/12 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية التي نشرت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى عدم تسجيل كندا أي حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك لأول مرة منذ 15 مارس الماضي.

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