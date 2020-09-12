بسبب وفاة ناظم شاكر.. القوة الجوية يحجب الرقم 4 من فريق الكرة

2020/09/12 | 08:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تاجيل مؤتمره الانتخابي وحجب الرقم 4 من فريق كرة القدم، تخليدا للنجم الكبير وابن القوة الجوية البار ونجم المنتخب الوطني العراقي السابق ناظم شاكر.

وذكرت الادارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، إنها "قررت تأجيل المؤتمر الانتخابي الى يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر ايلول الجاري بدلا من اليوم السبت، تخليدا للنجم الكبير ابن القوة الجوية البار المرحوم ناظم شاكر الذي وافته المنية يوم امس الجمعة، بسبب مضاعفات فيروس كورونا".

واضافت، انه "يعلن النادي الحداد لمدة ثلاثة أيام، وسيقام مجلس عزاء في مقر النادي اعتبارا من اليوم السبت، ودعوة جمهور الصقور للتواجد في مقر النادي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث سيكون تشيعا مهيبا وكبيرا من مقر نادي القوة الجوية".

وأشارت الى انها، "ستحجب الرقم (4) نهائيا من فريق الكرة الاول والذي كان يرتديه الراحل وعدم ارتداءه تقديرا لمسيرته".

وكان نجم المنتخب السابق ناظم شاكر قد توفي امس الجمعة، في احدى مستشفيات اربيل متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ا.ح

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