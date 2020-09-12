النقل : تسيير أول رحلة قطار لنقل المسافرين بين بغداد والبصرة

2020/09/12 | 09:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلنت وزارة النقل، السبت، تسيير أول رحلة قطار لنقل المسافرين بين بغداد والبصرة.وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني، في بيان تلقى المستقلة نسخة منه، إنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ناصر الشبلي، بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتهيئة جميع المستلزمات الصحية والوقائية لجميع القطارات ومنها العاملة على خط بغداد – بصرة […]

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