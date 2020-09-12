أول تعليق إيراني على اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل

2020/09/12 | 09:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت وزارة الخارجية الايرانية، السبت، على اقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، ووصفته بأنه "عمل مُخزٍ ومُذل".



وذكر بيان للوزارة نشرته وسائل إعلام إيرانية وتابعه "ناس"، (12 أيلول 2020)، أن "هذا الاجراء البحريني المخزي، يضحي بمبادئ القضية الفلسطينية وعقود من جهاد الشعب الفلسطيني وما تحمله من مصائب وآلام فداء للانتخابات الامريكية".

وجاء في البيان "إنه من المؤكد أن الشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين الاحرار في العالم سيرفضون التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، وبالتالي فإن هذا الاجراء المخزي سيبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب العالم الحرة الى الأبد".

وتابع، أن "حكومة البحرين وبدل أن تكسب مشروعيتها من شعبها فإنها وللأسف تدير ظهرها لهذا الشعب وترتكب خطأ كبيرا بالتشبث بكيان الاحتلال وبالتضحية بمبادئ الشعب الفلسطيني من أجل الانتخابات الداخلية الأمريكية".

كما اعتبر البيان أن "حكام البحرين سيكونون من الآن فصاعدا شركاء في جرائم الكيان الصهيوني باعتباره مصدر التهديد الدائم لأمن المنطقة والعالم الاسلامي والأساس لعقود من العنف والقمع والقتل والحروب والاغتيالات وسفك الدماء في فلسطين المظلومة والمنطقة، وبالنتيجة فإن اجراء حكومة البحرين لن يسفر الا عن تصاعد الغضب والانزجار الدائم للشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين والشعوب الحرة في العالم".

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