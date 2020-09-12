فنزويلا تعلن اعتقال جاسوس امريكي عمل في العراق

2020/09/12 | 09:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن اعتقال "جاسوس أمريكي" قرب مجمع لتكرير النفط في شمال غرب البلاد.وقال مادورو "بالأمس اعتقلنا جاسوسا أمريكيا في ولاية فالكون يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون".وأضاف أنه "من مشاة البحرية وعمل كأحد أفراد مشاة البحرية في قواعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العراق".وتابع "اعتقل ومعه أسلحة متخصصة ومبالغ نقدية ضخمة ودولارات كثيرة وعناصر أخرى سلمناها مباشرة لمكتب النائب العام"./انتهى10

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