وزير الخارجية: بغداد وأربيل متقاربتان جداً وستتفقان حول تفاصيل الموازنة

2020/09/12 | 09:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن هنالك تقاربا كبيرا بين أربيل وبغداد وسيتم الاتفاق على النقاط التفصيلية المتعلقة بقانون الموازنة.وقال حسين في تصريح لرووداو ان "الاجتماعات بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمسؤولين الكرد التي عقدت في إقليم كردستان سارت بشكل جيد".واضافل ان "بغداد وأربيل متقاربتان من بعضهما جداً، وسيتم الاتفاق على النقاط التفصيلية المتعلقة بقانون الموازنة"./انتهى10

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