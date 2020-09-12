التربية النيابية و خلية الازمة : لم تصدر موقفها الرسمي بشأن آلية الدوام في المدارس

2020/09/12 | 09:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أكدت لجنة التربية النيابية، السبت، على ان تحديد الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد لا يزال مرهوناً بقرارات خلية الأزمة التي لم تصدر موقفها الرسمي بشأن آلية الدوام بين الدروس الالكترونية او الحضور في المدارس.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “اجتماعات مكثفة بين هيئة الرأي […]

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