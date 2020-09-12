الخدمات النيابية: العراق بحاجة الى 600 الف وحدة سكنية لانهاء العشوائيات

2020/09/12 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

دعت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، السبت، الى اعتماد استراتيجية ولادة المدن للحد من زحف العشوائيات، مبينة ان العراق بحاجة الى بناء 600 وحدة سكنية بشكل عاجل لانهاء ازمة العشوائيات.

وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العراق يعاني من ازمة سكن خانقة دات تشكل مشكلة معقدة جدا في السنوات الاخيرة وخلقت عشوائيات متناثرة في اغلب المحافظات”، مبينا أن “العشوائيات لها تداعيات سلبية في اتجاهات مختلفة وبدات تضغط بقوة على الخدمات وتخلق الكثير من الاشكالات”.

واضافت عبد المطلب،ان” اعتماد ستراتيجية بناء مدن كبيرة حل مهم للحد من الكثافة السكانية المرتفعة في المدن الرئيسية منها بغداد وبقية مراكز المحافظات واستغلال ما موجود من اراضي واسعة”، مؤكدة أن “ العراق بحاجة الى اكثر من 600 الف وحدة سكنية بالوقت الراهن للتخفيف من ازمة السكن و سيكون اكبر مع الارتفاع الكبير في معدلات الزيادة اعداد السكان”.

واشارت عبد المطلب الى “ضرورة ان تكون للحكومة رؤية مستقبلية حيال حلول ازمة السكن من الان وان تكون ستراتيجية ولادة مدن جديدة حاضرة باعتبارها الحل الامثل لمشكلة معقدة في اغلب المحافظات”.



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