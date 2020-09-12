2020/09/12 | 09:16 - المصدر: عين العراق

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رسالة إلى الكاظمي لكشف أكبر ملف مالي في حكومة سلفه عبدالمهدي

وجه القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لكشف أكبر ملف مالي في الحكومة السابقة.

وجاء في الرسالة:

من موقع المسؤولية السياسية أوجّه الضوءَ نحو عنوانات مهمة تخصُّ الموازنةَ العامة لسنة ٢٠١٩

وأطالبُ السيدَ رئيس الوزراء بالكشف عنها في موازنة ٢٠٢٠ بشكلٍ شفافٍ وصريح

أولاً :

تقديم حسابا ختاميا عن موازنة عام ٢٠١٩ والذي يمثِّل ما تمَّ إنفاقه وما تمَّ تحصيله كإيراد بشكلٍ فعليٍّ وملموس خلال العام المذكور

خصوصا وأن عام ٢٠١٩ شهدَ قفزةً كبيرةً في أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي يؤدّي إلى التساؤل عن مصير الفروقات في مبيعات النفط الناشئة عن ارتفاع الأسعار

حيث تم تقدير النفط بسعر ٥٦ دولار للبرميل الواحد في حين أن النفط سجّلَ ارتفاعاً وصلَ إلى مايقرب من ٧٥ دولار للبرميل الواحد في شهر نيسان

وكان معدل اسعار النفط يتراوح بين ٦٢$-٧٤$ طيلة عام ٢٠١٩

وبذلك سيكون لدينا فارقٌ ماليٌّ ضخمٌ جدا

و لن يُجيبَ عنه إلاّ الحسابُ الختامي.

ثانياً :

إعطاء موقف واضح وصريح عن صرفياتِ احتياطي الطوارئ والمنافع الاجتماعية التي تمَّ رصدها في موازنة ٢٠١٩ فمن الضروري الكشف عن نسبة الإنفاق ونسبة المتبقي منها

خصوصا وأن الحكومة السابقة كانت بركود وشلل وظيفي لا يستدعي صرفيات مالية في أبواب الطوارئ والمنافع الخاصة

وكذا السؤال يجري على حال الأموال المرصودة للنفقات الاستثمارية ومصير اموالها الكبيرة.

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