2020/09/12 | 09:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت شركة ايرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت الجمعة، أسباب ضعف شبكة الإنترنت في العراق.وقال المتحدث باسم الشركة مصطفى سعدون في تصريح صحفي إن “مشكلة الإنترنت ليست بقليلة، اليوم هناك أزمة ربما تكبر في المستقبل تخص قطاع الإنترنت، نتيجة اعتماد العراق حتى هذه اللحظة على آلية (الوايرلس) في إيصال الخدمة إلى المستخدمين”.وأضاف، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة ايرثلنك تكشف أسباب “ضعف الإنترنت” في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة ايرثلنك تكشف أسباب “ضعف الإنترنت” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).