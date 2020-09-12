إيران توجه رساله حادة للبحرين بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

2020/09/12 | 09:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ردت إيران على قرار البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لتنضم إلى الإمارات العربية المتحدة في اتفاق سلام برعاية أمريكية.ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية تصريحات المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال إن “تطبيع البحرين مع إسرائيل خيانة عظمى للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني في تحرير القدس”.وأضاف قائلا: “يجب […]

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