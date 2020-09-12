تنظيم القاعدة يهدد صحيفة شارلي إيبدو لإعادة نشرها رسوم النبي محمد

2020/09/12 | 09:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد تنظيم القاعدة صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية بهجوم مماثل لذلك الذي حدث عام 2015 وطال موظفيها، وذلك بعد إعادة نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، وفق ما ذكر الجمعة موقع "سايت" الذي يتابع نشاطات الجهاديين.

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