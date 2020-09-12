لبنان يمنع هبوط طائرة تركية في مطار بيروت بسبب مرورها في إسرائيل

2020/09/12 | 09:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الجمعة، عن امتناع لبنان من إعطاء إذن الهبوط واستقبال طائرة شحن تركية قادمة من إسرائيل.وذكرت وكالة “النشرة” اللبنانية نقلا عن رئيس مطار ​بيروت​ ​فادي الحسن​ أن “إدارة ​المطار​ منعت ​طائرة​ شحن تركية من الهبوط في ​مطار بيروت​ بسبب مرورها في الأجواء الاسرائيلية”.وأوضح الحسن أن “طائرة […]

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