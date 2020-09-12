دولة عربية تبدأ تجارب لقاحين مضادين لكورونا على متطوعين

2020/09/12 | 09:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، عن بدء تجربة لقاحين لفيروس كورونا على متطوعين، اعتبارا من اليوم السبت.

وأشارت الوزيرة في مقابلة صحفية تابعها "ناس"، (12 أيلول2020) إلى "ثبات فاعلية اللقاحين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخلت في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة".

وبينت زايد أن "الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، هو أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطى مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين".

وتابعت وزيرة الصحة المصرية، "بالنسبة لـ7 لقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة اشتغلنا مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جدا في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة".

وذكرت الوزيرة أن "النوعين من اللقاح الذين سيجري اختبارهما طورتهما شركة صينية تعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال، وهي من الشركات الرائدة فى مجال اللقاحات".

وعبرت عن "اعتقادها بأن فيروس كورونا لن يرحل تماما ولكننا سنتعايش معه"، مشيرة إلى أن "مصر ما زالت في الموجة الأولى وأصبحت لديها القدرة على التأقلم والمناورة في الإدارة للاستيعاب والتحكم في الجائحة".

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