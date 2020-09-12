2020/09/12 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تجدد القصف التركي على مناطق شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تجدد القصف التركي على مناطق شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).