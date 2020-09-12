قائد أمريكي يُحصي عدد الهجمات الصاروخية ضد قواعدهم في العراق خلال العام الحالي

2020/09/12 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، لقد تعرضنا في العراق لهجمات نيران غير مباشرة حول قواعدنا وضدها في النصف الأول من هذا العام أكثر مما حصل في النصف الأول من العام الماضي.

وذكر ماكنزي خلال مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز" أثناء سفره في الشرق الأوسط، أن "الهجمات لم تسقط قتلى، وهذا شيء جيد، لكنهم مستمرون".





وجاءت تصريحات ماكنزي بعد ساعات فقط من إعلان واشنطن أن الولايات المتحدة ستقلص وجودها في العراق بمقدار النصف تقريبًا بحلول نهاية سبتمبر، مع مغادرة حوالي 2200 جندي للبلاد.

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماصي، أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى ألفي جندي خلال فترة قصيرة جداً.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض عبر حسابه على موقع "تويتر" وتناقلتها وسائل الاعلام.

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