العثور على 217 قنبرة هاون و3 صواريخ جنوبي بغداد وعلى 3 مضافات وعبوات ناسفة في كركوك

2020/09/12 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عثرت قوات الشرطة الاتحادية على 217 قنبرة هاون في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد وعلى 3 مضافات وعبوات ناسفة في كركوك .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية وخلال مرافقة الكوادر العاملة في أمانة بغداد عثرت على 217 قنبرة هاون تم العثور على 3 صواريخ نمساوي من المخلفات الحربية في منطقة (الزعفرانية) خلال حملة لتنظيف وإزالة النفايات والانقاض في احدى الفضاءات المتروكة، حيث تم رفع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي، لغرض تأمين وحماية المواطنين من جراء هذه المخلفات الحربية.من جانب اخر نفذت الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عملية أمنية لتفتيش قرى ( الجهماوية – وادي الكرحة – نويشين ) ضمن ناحية الرشاد بكركوك وتم العثور خلالها على 3 مضافات تحتوي بداخلها على 5 عبوات ناسفة بالاضافة الى دراجة نارية ، وتم تدمير المضافات مع محتوياتها من قبل مفارز متفجرات الفرقة ./انتهى9

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