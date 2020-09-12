الانواء الجوية تتوقع طقسا مشمسا وحارا مع غيوم خلال اليومين المقبلين

2020/09/12 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا وحارا مع ظهور بعض الغيم المتفرقة .وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان طقس يوم غد الاحد للمنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون مشمسا حارا مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة ، ولا تغير في درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 )كم/س ، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس مشمسا حارا ، لا تغير في درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 24 مئوية والعظمى 47 مئوية ، وفي البصرة الصغرى 28 والعظمى 47 .واضاف " ان طقس يوم الاثنين المقبل في عموم البلاد سيكون مشمسا حار ا مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة ، لا تغير في درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 )كم/س ، مدى الرؤية (8-10) كم ./انتهى9

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