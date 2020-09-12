أسعار نفط تنخفض إلى 39.74 دولارا

2020/09/12 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أغلقت أسعار نفط مزيج برنت عن تحميل تشرين الثاني على انخفاض بلغ 0.80% ليصل إلى 39.74 دولارا.أما الخام الأميركي ارتفع بشكل طفيف بمقدار 0.04% ليصل إلى 37.34 دولارا، الا أن كلا الخامين خسرا خلال الأسبوع الحالي 5% من أسعارهما.كما ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى مليوني برميل .وتوقع مستثمرون انهيار أسعار النفط مرة أخرى مع بدء الموجة الثانية من كوفيد-19، مما أدى إلى قيام تجار باستئجار ناقلات عملاقة لتخزين النفط عليها./انتهى8

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