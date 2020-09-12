2020/09/12 | 09:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غلاف أول رواية للكاتبة الكوردية زهرة احمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خارطة الجبل" لزهرة أحمد.. رحلة في تضاريس لا حدود لها) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خارطة الجبل" لزهرة أحمد.. رحلة في تضاريس لا حدود لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).