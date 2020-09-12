مصرف الرافدين يشمل فئة جديدة من الموظفين بالسلف والقروض

2020/09/12 | 09:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم السبت، شمول منتسبي وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى من حاملي البطاقة المصرفية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فأنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف.وأشار البيان الى أن “الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدا”.

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