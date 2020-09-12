إيران تعلن اقتراب طائرات أميركية من مناوراتها في مضيق هرمز.. وواشنطن تنفي

2020/09/12 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإيراني الجمعة، أن طائرات عسكرية أميركية اقتربت من منطقة مناورات يجريها في محيط مضيق هرمز الاستراتيجي، قبل ان تبتعد على إثر تتبعها من طائرة مسيرة تابعة له.

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