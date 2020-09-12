بيان من التربية يرجح موعد إنطلاق العام الدراسي الجديد: الدوام “مزيج”

2020/09/12 | 09:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قالت وزارة التربية اليوم السبت، إن الدوام سيكون مزيجاً، فيما رجحت بدايتها نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “هناك اجتماعات مكثفة بين هيأة الرأي في وزارة التربية ولجنة التربية النيابية للتباحث بشأن الامر”، مشيراً إلى أن “هناك تقارباً بالرؤى وسيتم اصدار القرار النهائي قريبا”.

وأضاف: “من المتوقع ان يكون بدء العام الدراسي نهاية تشرين الاول المقبل او في الثلث الاخير منه”، لافتاً إلى أن “الدوام ربما سيكون مزيجاً بين الحضور في المدارس والدروس الالكترونية مع مراعاة الاجراءات الوقائية”.

وكشف فاروق عن “رفع توصيات الى وزير التربية للمصادقة عليها من اهمها ان الصف الواحد يحتوي على 15 طالباً وتقليص الحصة الدراسية من 45 الى 30 دقيقة”.

وتابع: “من الممكن تقسيم الكتب الدراسية الى صفية والكترونية وهناك بداية اتفاق وتعاون مع منظمات دولية لتوفير (ايباد علمي) خصيصاً للمناطق النائية محمل بمحاضرات من المناهج المحددة للمراحل الدراسية وفيه معلم يشرح المادة بشكل كامل خصوصا ان تلك المناطق لا تحتوي على شبكات انترنت او طاقة كهربائية”.

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