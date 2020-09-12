تركيا تدين بشدة التطبيع مع اسرائيل وتعتبر هذه الخطوة تقويض لجهود السلام

2020/09/12 | 10:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت تركيا بشدة توصل البحرين لاتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل، ورأت أن هذه الخطوة من شأنها إلحاق الأذى بجهود الدفاع عن الفلسطينيين، وفقا لبيان صادر عن الخارجية التركية السبت.وقالت الخارجية التركية إن اتفاق التطبيع يتعارض مع مبادرة السلام العربية … Readmore

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