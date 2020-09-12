استئناف العمل بمجمع اليمامة السكني في بغداد

2020/09/12 | 10:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنتْ هيئة استثمار بغداد، السبت، عن استئناف العمل بمجمع اليمامة السكني بعد توقف العمل به عقب انتشار جائحة كورونا، بينما اعدت هيئة استثمار بابل دراسة لانشاء مدن سكنية استثمارية لاصحاب الدخل المحدود.

وافاد رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجمع اليمامة السكني الواقع بمنطقة حي العدل، ويضم 1200 وحدة سكنية، كان قد توقفت المرحلة الثانية منه بسبب جائحة كورونا، بيد ان الهيئة نجحت باستئناف العمل به للحفاظ على حقوق المستفيدين منه”.

وأضاف الزاملي، أن “المجمع، من أبرز مشاريع القطاع السكني الاستثماري في العاصمة، مذكرا انه تم تسليم الوجبة الأولى من وحداته في وقت سابق،بينما ستوزع الشركة المنفذة له وجبة جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لاسيما أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة”.



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