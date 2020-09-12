2020/09/12 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المهاجم البرازيلي نيمار اليوم الجمعة، عودته للتدريبات مع فريقه باريس سان جيرمان، بعد تسعة أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتب اللاعب على تويتر أنه سعيد للغاية بالعودة للتدريبات.

وأعلن فريقه في 2 سبتمبر(أيلول) الماضي إصابة ثلاثة من لاعبيه بالفيروس دون الكشف عن هويته، لكن صحيفة ليكيب أبرزت أنهم نيمار والأرجنتينيين آنخل دي ماريا ولياندرو باريديس.

وبعدها بيوم أعلن النادي عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين، وقالت الصحيفة ذاتها إنهم الكوستاريكي كيلو نافاس والارجنتيني ماورو إيكاردي والبرازيلي ماركينيوس.

وكانت حالة الإصابة الأخيرة في الفريق للمهاجم كيليان مبابي الذي تم الإعلان عن إصابته الإثنين.

وخسر (بي اس جي) بهدف الخميس في افتتاحية الدوري الفرنسي أمام لينس الصاعد حديثاً، وسط غيابات كثيرة في الفريق الأساسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يعود للتدريبات بعد التغلب على كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يعود للتدريبات بعد التغلب على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).