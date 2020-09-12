رغم “الجدل” حول طلب الإعفاء: العراق يقترب من التزامه باتفاق أوبك+ .. ثلاثة حقول نفطية “خفّضت إنتاجها”

2020/09/12 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم السبت عن تخفيض العراق إنتاجه في ثلاثة حقول ساهمت في التزامه بالاتفاق النفطي الأخير.

وأشار تقرير للإدارة اطلعت عليه “يس عراق” إلى أن انتاج النفط الخام في العراق انخفض بمقدار 900 الف برميل في اليوم في تموز مقارنة بشهر كانون الثاني”.

وبيّن أن “الانخفاض جاء نتيجة تخفيضات طوعية واخرى تحديات تشغيلية المتعلقة بـ كوفيد -19 بما في ذلك تقييد حركة الافراد والمعدات”.

وتابع التقرير: “بدءاً من شهر اذار شكلت الالتزامات التعاقدية للعراق مع شركات النفط الدولية التي تشغل الحقول الكبيرة في جنوب العراق والضغوط المالية التي تفاقمت بسبب انخفاض عائدات النفط تحديات اضافية للحكومة الاتحادية وقطاع النفط، مما جعل تخفيضات الانتاج صعبة التنفيذ بالنسبة للعراق في شهر ايار”.

وأضاف: “العراق وشركات النفط العالمية المطورة للحقول النفطية في العراق وافقوا في حزيران على خفض الإنتاج”، مشيرة الى ان “التخفيض جاء اكبر من الحقول الجنوبية وخاصة حقل الرميلة وغرب القرنة 1 وغرب القرنة 2، والتي ساهمت في انخفاض إنتاج النفط الخام من 4.6 مليون برميل في اليوم في إلى 3.7 مليون برميل في اليوم في تموز وساعدت في التزام العراق بالاتفاق النفطي”.

ووافق العراق في نهاية أيار الماضي على خفض إنتاجه من الخام بأكثر قلیلًا من ملیون برمیل یومیًا، على أن يصل إلى 849 ألف برمیل یومیًا اعتبارًا من تموز وحتى نهاية العام.

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وتشير البيانات الى أن 95% من أعضاء أوبك+ التزموا بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في شهر تموز، في حين أصدرت المنظمة تعليمات إلى الأعضاء الذين فشلوا في تحقيق خفض الإنتاج المتفق عليه، بينها العراق ونيجيريا، بالتعهد بتخفيضات إضافية كتعويض.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في وقت سابق إنه تحدث بخصوص استثناء مع وزراء نفط أعضاء رئيسيين في أوبك خلال 3 اجتماعات منفصلة، فيما أكد المتحدث باسم الوزارة التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100% في آب.

ويترقب السوق اجتماع أوبك+ المقرر في 17 أيلول لمناقشة مستويات الإنتاج ومدى التزام الدول الأعضاء بها، وذلك بعد أن قررت في اجتماعها السابق خفض إمدادات الإنتاج اليومي إلى 7.7 مليون برميل يوميًا من مستوى قياسي عند 9.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية.

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