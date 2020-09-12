الأمن النيابية: التحقيق باغتيال الهاشمي سيعرض أولا على الرأي العام حال اكتماله

2020/09/12 | 10:28 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع لجنة الأمن والدفاع النيابية

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي الغانمي، السبت، ان التحقيقات باغتيال الخبير الأمني، هشام الهاشمي، ستعرض أولا على الرأي العام في حال اكتمالها.

وذكر الغانمي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 12 أيلول 2020، ان "خطوات الحكومة للكشف عن الجناة في قضية اغتيال الخبير الستراتيجي هشام الهاشمي، تتسارع استجابة لتوصيات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، على مبدأ أن سيادة القانون سيكون لها دائما الصوت الأعلى والأخير".





واضاف ان "التحقيق باغتيال الهاشمي سيعرض اولا على الرأي العام حال اكتماله"، مبينا ان "الأمن والدفاع النيابية تتابع بشكل يومي وحثيث ما يحصل في لجان التحقيق بعمليات الاغتيال، والنتائج التي توصلت اليها عن الذين قاموا بتلك العمليات".

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة نايف الشمري، ان من اختصاص اللجنة متابعة الخروقات الامنية ومنها عمليات الاغتيال.

وأشار الشمري، إلى ان "اللجنة سيكون لها لقاءات قريبة مع الوكالات الاستخبارية والامنية المختصة بمتابعة ملف التحقيقات في جرائم القتل والاغتيال التي حصلت في الآونة الاخيرة ".

وبين ان اللجنة ستطلب من تلك الجهات النتائج التي توصلت اليها.

ر.إ

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