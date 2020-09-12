حول كتاب فريدريك إنجلز مبادئ الشيوعية - خليل اندراوس

2020/09/12 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس قبل اكثر من مئة وسبعين عام بدأ الزحف المظفر "لبيان الحزب الشيوعي" واليوم لا يستطيع احد ان يقدر بدقة كم مرة حظر هذا البيان خلال هذا الزمن الطويل، وفي كم من البلدان جهدت قوى البوليس في اقتفاء اثر مالكيه، وفي كم من مناسبة جرت محاولات مأجورة لدحضه واعلانه بيانا محمّلا بالمغالطات او تجاوزه الزمن، غير انه اصبح معروفا عموما ان هذا الكتيب الصغير الذي يوازي حسب تعبير ف.إ.



لينين مجلدات بكاملها، قد اصبح ......





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