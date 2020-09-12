الخصخصة (المتعجرفة) وآثارها المدمرة على الشعب - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/12 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر الخصخصة المتعجرفة إحدى الأذرع الرئيسية (للعولمة المتوحشة) المدمرة للإنسان والطبيعة ..



وهذه العملية تعني انتقال ملكية القطاع العام (الدولة) إلى القطاع الخاص (رأس المال الفردي الخاص) وتعني هذه العملية (الخصخصة) إلى تحرير نظام أسعار الصرف والفائدة وعلاج الاختلالات الهيكلية في الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات من أجل أن تعكس الكلفة الحقيقية وذلك من خلال القطاع الخاص وليس الاعتماد على دعم الدولة وفي ......





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