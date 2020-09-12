الإعلام الأمني : إحباط محاولة إدخال أسلحة وأدوية ونساء عبر الحدود السورية

2020/09/12 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصل إلى السليمانية

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السليمانية اليوم الجمعة، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الى إقليم كردستان.

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