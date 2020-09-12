شرطة البصرة: تشكيل خلايا أمنية لملاحقة المطلوبين

2020/09/12 | 10:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفصحت قيادة شرطة البصرة، السبت، عن تشكيل خلايا أمنية من أجل ملاحقة المطلوبين.



وقال قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (12 أيلول 2020)، إن "القيادة شكلت خلايا أمنية لدراسة وجمع المعلومات عن المطلوبين للقضاء، إضافة إلى التمهيد لتنفيذ خارطة طريق للقوات الأمنية في كل منطقة".

وأضاف أن "الخلايا شُكلت من ضباط أقسام الشرطة لجميع الأجهزة الأمنية وترتبط برئيس الخلية الأمنية للمحافظة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية باشرت حملة دهم مكثفة للبحث عن المطلوبين والأسلحة غير المرخصة في منطقة التميمية".

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