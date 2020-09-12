بالصور.. تنفيذ حملة ليلية لازالة هياكل متجاوزة شمال بغداد

2020/09/12 | 10:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن ازالة هياكل متجاوزة ليل امس في منطقة الغزالية شمال بغداد.





وقالت الامانة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "ملاكاتها في دائرة بلدية المنصور وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد والقوة الماسكة للارض قامت بحملة ليلية تم خلالها ازالة الكثير من الهياكل والمحال التجارية مع اعمدة كهرباء شيدت تجاوزاً على ارض زراعية خلف الحي الصناعي ضمن منطقة الغزالية شمال بغداد".

واضافت ان "الحملة استمرت عدة ساعات وتم خلالها ازالة العديد من التجاوزات وانتهت بالازالة الكاملة وتسليم الموقع الى القوة الامنية الماسكة للارض".

محمد

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