رئيس الجمهورية: برحيل شاكر تخسر الرياضة العراقية احد رموزها الساطعة

2020/09/12 | 10:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، برحيل اللاعب السابق ناظم شاكر والذي توفي يوم أمس متأثراً باصابته بفيروس كورونا.





وقال صالح في تغريدة على حسابه في تويتر: "برحيل المرحوم الكابتن ناظم شاكر، تخسر الرياضة العراقية احد رموزها الساطعة، الذي قدم المنجز للوطن، وعمل بجد على تطوير الرياضة ونشر البهجة في قلوب العراقيين".

واضاف: "نستذكر المسيرة المتميزة للفقيد لاعباً ومدرباً ترك بصمات لا تُنسى في ذاكرة الشعب، أحر التعازي لذوي الفقيد ومحبيه".

محمد

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